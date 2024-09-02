Погода в Україні 2 вересня — прогноз народного синоптика Наталка Діденко

Грозовий Київ. Фото: instagram/ julia_jm__

У деяких регіонах України завтра, 3 вересня, прогнозують дощі та грози. А у східних та центральних областях попереджають про сильний вітер.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 2 вересня.

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Карта погоди 3 вересня. Фото: meteopost

Погода в Україні 3 вересня від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 3 вересня в Україні очікуються дощі. Але не скрізь — тільки на південному сході та Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненщини до Чернівецької області. Опади можуть поєднуватися з грозами.

"Проте все ж більша частина території України належатиме сухій ясній сонячній погоді. Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень +26...+29 °C", — пише Діденко.

На більшості території України 3 вересня очікується впродовж дня +29...+32 °C.

Наталка Діденко попередила жителів східних та центральних областей про пориви вітру, які можуть сягати до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 3 вересня буде сухо, +29...+30 °C. Невелике зниження температури очікується 4 вересня.