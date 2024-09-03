Прогноз погоды в Украине на вторник, 3 сентября, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото иллюстративное: Anadolu Agency

Погода в Украине сегодня во вторник, 3 сентября, будет переменно облачной. В юго-восточной части Украины, Харьковской области, днем и в Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 3 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-восточный, будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако на востоке страны его порывы днем будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а в западных областях +12...+17 °С. Днем будет +26...+31 °С, в восточных областях +23...+28 °С. На высокогорье Карпат ночью +9...+14 °С, а днем +20...+25 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью снизится до +15...+20 °С, а днем потеплеет до +26...+31 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 °С, а днем поднимутся до +28...+30 °С.

Погода в Украине на неделе с 3 по 6 сентября

В южной части, большинстве центральных, а 3 сентября еще и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–12 м/с, однако на востоке страны его порывы будут кое-где достигать 15–20 м/с.

Температура ночью +15...+20°С, в западных областях +12...+17 °С. Днем 3 июля +25...+31 °С, а 4 и 5 сентября +23...+29 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период с 3 по 5 сентября по всей территории Украины, кроме большинства районов Одесской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков в Украине от Укргидрометцентра

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 3 сентября, немного дождей будет на юго-востоке и Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей. Во время дождей возможны грозы, однако на большей части территории Украины все же будет сухая ясная и солнечная погода.

"Неожиданно немного, но самой низкой завтра будет температура воздуха в восточных областях и в Днепропетровской и Полтавской областях, днем +26...+29 °С . На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...+32 °С . В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Острожно!" — отмечает Диденко.

В Киеве будет сухо, +29...+30 °С. Небольшое понижение температуры ожидается в среду, 4 сентября.