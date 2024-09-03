Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Подекуди лише +9 °С, можливі грози — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні arrow

Подекуди лише +9 °С, можливі грози — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

3 вересня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 вересня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото ілюстративне: Anadolu Agency
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні у вівторок, 3 вересня, буде мінливо хмарною. У південно-східній частині України, Харківській області, а вдень і в Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 2 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 вересня

Погода в Україні 3 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-східний, дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак на сході країни його пориви вдень подекуди сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а в західних областях +12...+17 °С. Удень буде +26...+31 °С, у східних областях +23...+28 °С.  На високогір'ї Карпат уночі +9...+14 °С, а вдень +20...+25 °С.

Карта температур в Україні на 3 серпня
Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі знизиться до +15...+20 °С, а вдень потеплішає до +26...+31 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +18...+20 °С, а вдень піднімуться до +28...+30 °С.

Погода в Україні на тижні з 3 по 6 вересня

У південній частині, більшості центральних, а 3 вересня ще й у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–12 м/с, однак на сході країни його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, у західних областях +12...+17 °С. Удень 3 липня +25...+31 °С, а 4 та 5 вересня +23...+29 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 5 вересня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з 3 по 5 вересня по всій території Україні, крім більшості районів Одеської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів в Україні на 3 вересня
Карта опадів в Україні від Укргідрометцентру

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 3 вересня, трохи дощів буде на південному сході та Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей. Під час дощів можливі грози, проте на більшій частині території України все ж таки буде суха ясна та сонячна погода.

"Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, удень +26...+29 °С. На решті території України очікується впродовж дня +29...+32 °С. У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 1520 метрів за секунду. Обережно!" — зазначає Діденко.

У Києві буде сухо, +29...+30 °С. Невелике зниження температури очікується в середу, 4 вересня.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 В Одесі вода в морі світилася яскраво-блакитним кольором — причина явища

07:30 У ДПСУ пояснили, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон

07:26 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки проїзду вранці

07:21 Військовий із Запоріжжя через відмову у відпустці втік зі служби — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк блокує рахунки офіційним мільйонерам — які причини

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП 15 цінних монет України

Ексклюзив

06:41 Генерал Годжес розповів, чи зашкодить Курська операція обороні Донбасу

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:30 В Україні обвалились ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:30 Військовий захворів у відпустці за кордоном — що робити

07:45 В Одесі вода в морі світилася яскраво-блакитним кольором — причина явища

07:30 У ДПСУ пояснили, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон

07:26 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки проїзду вранці

07:21 Військовий із Запоріжжя через відмову у відпустці втік зі служби — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк блокує рахунки офіційним мільйонерам — які причини

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП 15 цінних монет України

Ексклюзив

06:41 Генерал Годжес розповів, чи зашкодить Курська операція обороні Донбасу

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:30 В Україні обвалились ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:30 Військовий захворів у відпустці за кордоном — що робити

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП 15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги