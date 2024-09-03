Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 вересня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото ілюстративне: Anadolu Agency

Погода в Україні сьогодні у вівторок, 3 вересня, буде мінливо хмарною. У південно-східній частині України, Харківській області, а вдень і в Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 2 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 3 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-східний, дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак на сході країни його пориви вдень подекуди сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а в західних областях +12...+17 °С. Удень буде +26...+31 °С, у східних областях +23...+28 °С. На високогір'ї Карпат уночі +9...+14 °С, а вдень +20...+25 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі знизиться до +15...+20 °С, а вдень потеплішає до +26...+31 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +18...+20 °С, а вдень піднімуться до +28...+30 °С.

Погода в Україні на тижні з 3 по 6 вересня

У південній частині, більшості центральних, а 3 вересня ще й у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–12 м/с, однак на сході країни його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, у західних областях +12...+17 °С. Удень 3 липня +25...+31 °С, а 4 та 5 вересня +23...+29 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період з 3 по 5 вересня по всій території Україні, крім більшості районів Одеської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів в Україні від Укргідрометцентру

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 3 вересня, трохи дощів буде на південному сході та Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької областей. Під час дощів можливі грози, проте на більшій частині території України все ж таки буде суха ясна та сонячна погода.

"Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, удень +26...+29 °С. На решті території України очікується впродовж дня +29...+32 °С. У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 15–20 метрів за секунду. Обережно!" — зазначає Діденко.

У Києві буде сухо, +29...+30 °С. Невелике зниження температури очікується в середу, 4 вересня.