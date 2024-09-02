Прогноз погоди в Україні на 3 вересня від синоптиків

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 3 вересня, прогнозують спекотну погоду з температурою повітря в межах +20...+31 °C. В деяких областях пройдуть сильні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 3 вересня

На 3 вересня синоптики передбачають мінливу хмарність по всій території України. У південно-східних областях, а також у Харківській, Кіровоградській та Одеській областях можливі нетривалі дощі з грозами. В інших регіонах опади не очікуються.

Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі буде варіюватися від +15 до +20 °C, в західних областях очікується прохолодніше — від +12 до +17 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °C, в східних регіонах до +23...+28 °C. У Карпатах вночі буде прохолодно, температура знизиться до +9...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 3 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 3 вересня в Україні очікується дощова погода, але не на всій території. Дощі можливі лише на південному сході країни та в Криму, а також ввечері в зоні, що простягається від Рівненщини до Чернівецької області. На цих ділянках опади можуть супроводжуватися грозами.

"Проте все ж більша частина території України належатиме сухій ясній сонячній погоді. Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень +26...+29 °C", — зазначає Діденко.

3 вересня температура по всій Україні коливатиметься в межах +29...+32 °C.

Синоптик також застерегла жителів східних та центральних областей від сильних поривів вітру, які можуть досягати 15-20 м/с.

У Києві 3 вересня очікується суха погода з температурою повітря в межах +29...+30 °C.

Температурна карта на 3 вересня. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 3 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у вівторок, 3 вересня, в Приазов'ї та центральних областях, а також місцями в Харківській області, очікуються дощі з грозами, можливі шквали зі швидкістю 15-20 м/с. В інших частинах України опадів не передбачається. Вітер буде східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі в західних областях складе +12…+17 °С, а в інших регіонах +17…+22 °С. Вдень температура підніметься до +28…+33 °С, а в Закарпатті місцями до +35 °С.