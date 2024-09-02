Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра arrow

Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

2 вересня 2024 20:15
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня від синоптиків
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 3 вересня, прогнозують спекотну погоду з температурою повітря в межах +20...+31 °C. В деяких областях пройдуть сильні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз від Укргідрометцентру на 3 вересня

На 3 вересня синоптики передбачають мінливу хмарність по всій території України. У південно-східних областях, а також у Харківській, Кіровоградській та Одеській областях можливі нетривалі дощі з грозами. В інших регіонах опади не очікуються.

Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі буде варіюватися від +15 до +20 °C, в західних областях очікується прохолодніше — від +12 до +17 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °C, в східних регіонах до +23...+28 °C. У Карпатах вночі буде прохолодно, температура знизиться до +9...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 3 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 3 вересня в Україні очікується дощова погода, але не на всій території. Дощі можливі лише на південному сході країни та в Криму, а також ввечері в зоні, що простягається від Рівненщини до Чернівецької області. На цих ділянках опади можуть супроводжуватися грозами.

"Проте все ж більша частина території України належатиме сухій ясній сонячній погоді. Несподівано трохи, але найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень +26...+29 °C", — зазначає Діденко.

3 вересня температура по всій Україні коливатиметься в межах +29...+32 °C.

Синоптик також застерегла жителів східних та центральних областей від сильних поривів вітру, які можуть досягати 15-20 м/с.

У Києві 3 вересня очікується суха погода з температурою повітря в межах +29...+30 °C. 

Температурна карта на 3 вересня. Фото: meteopost
Температурна карта на 3 вересня. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 3 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у вівторок, 3 вересня, в Приазов'ї та центральних областях, а також місцями в Харківській області, очікуються дощі з грозами, можливі шквали зі швидкістю 15-20 м/с. В інших частинах України опадів не передбачається. Вітер буде східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі в західних областях складе +12…+17 °С, а в інших регіонах +17…+22 °С. Вдень температура підніметься до +28…+33 °С, а в Закарпатті місцями до +35 °С.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні аномальна спека спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 У Чернігові судили військового, який покинув службу через смерть сина — як його покарали

21:07 Зеленський разом прем'єром Нідерландів зустрілися з українськими ветеранами війни

21:03 Сенат Румунії погодив передачу Україні системи Patriot

20:56 У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження

20:50 Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

20:48 Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

20:44 Клименко відзвітував про візит у фронтові підрозділи на Донеччині

20:39 Остапченко приніс Україні четверте золото Паралімпіади-2024

20:15 Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

20:00 Інвалідність третьої групи — які документи потрібні для оформлення відстрочки

21:13 У Чернігові судили військового, який покинув службу через смерть сина — як його покарали

21:07 Зеленський разом прем'єром Нідерландів зустрілися з українськими ветеранами війни

21:03 Сенат Румунії погодив передачу Україні системи Patriot

20:56 У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження

20:50 Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

20:48 Виключений та знятий з військового обліку — кому потрібно оновлювати дані у ТЦК

20:44 Клименко відзвітував про візит у фронтові підрозділи на Донеччині

20:39 Остапченко приніс Україні четверте золото Паралімпіади-2024

20:15 Україну накриє дощ та спека — синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

20:00 Інвалідність третьої групи — які документи потрібні для оформлення відстрочки

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги