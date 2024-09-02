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Дощ замінить спеку не всюди — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на завтра

2 вересня 2024 17:40
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 3 вересня від Укргідрометцентру
Жінки гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у понеділок, 3 вересня, буде пекельно спекотною. Температурні показники сягнуть до +31 °C. На півдні країни пройдуть грози.

Про це повідомив Укгідрометцентр.

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Погода в Україні 3 вересня

На 3 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Україні. У південно-східних регіонах, а також у Харківській, Кіровоградській та Одеській областях можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер переважатиме північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях в денний час очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться від +15 °С до +20 °С, в західних областях буде дещо прохолодніше — від +12 °С до +17 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °С, в східних регіонах – до +23..+28 °С. У Карпатах очікується прохолодна ніч з температурою +9...+14 °C, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °С.

Погода в Україні 3 вересня. Фото: Укргідрометцентр
 Погода в Україні 3 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 3 вересня

На Київщині 3 вересня буде переважно сухо і сонячно. Протягом дня очікується мінлива хмарність, але дощів не прогнозують. Вітер матиме північно-східний напрямок і дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +15 °С до +20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °С.

У столиці у нічний час очікується від +18 °С до 20 градусів, а вдень — від +28 °С до +30 °С.

 Погода в Україні 3 вересня. Фото: Укргідрометцентр
 Погода в Україні 3 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 3 по 5 вересня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, за винятком більшості районів Одеської області та Криму.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні .Фото: Укргідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

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