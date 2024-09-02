Прогноз погоды в Украине на завтра 3 сентября от Укргидрометцентра.

Женщины гуляют под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 3 сентября, будет адски жаркая. Температурные показатели составят до +31 °C. На юге страны пройдут грозы.

Об этом сообщил Укгидрометцентр.

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Погода в Украине 3 сентября

На 3 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине. В юго-восточных регионах, а также Харьковской, Кировоградской и Одесской областях возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях в дневные часы ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться от +15 °С до +20 °С, в западных областях будет несколько прохладнее — от +12 °С до +17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 °С, в восточных регионах — до +23..+28 °С. В Карпатах ожидается прохладная ночь с температурой +9...+14 °C, а днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

Погода в Украине 3 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 3 сентября

В Киевской области 3 сентября будет преимущественно сухо и солнечно. В течение дня ожидается переменная облачность, но дожди не прогнозируют. Ветер будет иметь северо-восточное направление и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 °С до +20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 °С.

В столице в ночные часы ожидается от +18 °С до 20 градусов, а днем — от +28 °С до +30 °С.

Погода в Украине 3 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 3 по 5 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, за исключением большинства Одесской области и Крыма.