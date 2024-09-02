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Украину накроет дождь и жара — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

2 сентября 2024 20:15
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября
Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 3 сентября, прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха в пределах +20...+31 °C. В некоторых областях пройдут сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 3 сентября

На 3 сентября синоптики предполагают переменную облачность по всей территории Украины. В юго-восточных областях, а также в Харьковской, Кировоградской и Одесской областях возможны небольшие дожди с грозами. В других регионах осадки не ожидаются.

Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет варьироваться от +15 до +20 °C, в западных областях ожидается прохладнее от +12 до +17 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31°C, в восточных регионах до +23...+28 °C. В Карпатах ночью будет прохладно, температура снизится до +9...+14 °C, а днем воздух прогреется до +20...+25 °C.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 3 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 3 сентября в Украине ожидается дождливая погода, но не по всей территории. Дожди возможны только на юго-востоке страны и в Крыму, а также вечером в зоне, простирающейся от Ровенщины до Черновицкой области. На этих участках осадки могут сопровождаться грозами.

"Однако все же большая часть территории Украины будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде. Неожиданно немного, но самой низкой завтра будет температура воздуха в восточных областях и Днепропетровщине и Полтавщине, днем +26...+29 °C", — отмечает Диденко.

3 сентября температура по всей Украине будет колебаться в пределах +29...+32 °C.

Синоптик также предостерегла жителей восточных и центральных областей от сильных порывов ветра, которые могут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве 3 сентября ожидается сухая погода с температурой воздуха около +29...+30 °C.

Температурная карта на 3 сентября. Фото: meteopost
Температурная карта на 3 сентября. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 3 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных областях, а также местами в Харьковской области, ожидаются дожди с грозами, возможны шквалы со скоростью 15-20 м/с. В других частях Украины осадки не предполагаются. Ветер будет восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях составит +12…+17 °С, а в других регионах +17…+22 °С. Днем температура поднимется до +28...+33 °С, а в Закарпатье местами до +35 °С.

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