Прогноз погоды в Украине на среду, 4 сентября, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: elheraldoslp.com.mx

Погода в Украине сегодня в среду, 4 сентября, будет переменно облачной. В центральных, южных областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °С, а в западных областях +11...+16 °С. Днем будет +23...+28 °С, а на Закарпатье — до +32 °С. В Карпатах ночью +9...+14 °С, а днем +18...+23 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью снизится до +15...+20 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 °С, а днем поднимутся до +26...+28 °С.

Погода в Украине на неделю с 3 по 6 сентября

В южной части, большинстве центральных, а 3 сентября еще и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–12 м/с, однако на востоке страны его порывы будут кое-где достигать 15–20 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, в западных областях +12...+17 °С. Днем 4 и 5 сентября +23...+29 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В среду и четверг, 4 и 5 сентября, по всей территории Украины, кроме большинства районов Одесской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 4 сентября, неожиданно прохладно будет в Одесской и Днепропетровской областях: в этих регионах днем местами даже будет +22...+25 °С.

В целом же по всей территории Украины температура воздуха будет несколько ниже, чем в предыдущие дни, но комфортной: +24...+29 °С.

Умеренная жара, до +30 °С, ожидается на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе.

Карта осадков в Украине от Укгидрометцентра

Дожди, иногда даже грозовые, пройдут в южной части Украины, а во второй половине дня могут дойти до Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей. На остальной территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 °С. Облака из южных областей дойдут и до столицы, а вот дождей не будет.

"Завтра в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло", — отмечает Диденко.