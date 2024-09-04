Прогноз погоды в Украине на завтра 5 сентября от синоптиков.

Молния в небе. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 5 сентября, будет дождливой. Синоптики прогнозируют сильные грозы. Столбик термометра местами достигнет +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 5 сентября

В четверг, 5 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве центральных и южных областей, а также в Крыму местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Ветер будет северо-восточным и восточным направлением со скоростью 5-10 м/с. В южных областях за день возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 °C. Днем температура повысится до +23...+28 °C. В Карпатах ночью будет прохладно +8...+13 °C, днем температура поднимется до +17...+22 °C.

Карта Украины на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 5 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4 сентября в Украине ожидается преимущественно теплая погода с умеренной жарой. В течение дня температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +24...+29 °C, а в отдельных областях термометры могут подниматься до +30 °C. Ветер будет восточный, местами достаточно сильный.

По словам народного синоптика, ночи в Украине станут прохладнее: температура воздуха опустится до +14...+19 °C.

Согласно прогнозам на 5 сентября, в большинстве областей осадков не предполагается, за исключением южных регионов, где возможны кратковременные дожди с грозами.

Температурная карта Украины 5 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 5 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что четверг, 5 сентября, благодаря влиянию юго-западной периферии антициклона, большинство территории Украины останется без дождей. Осадки ожидаются только в южных областях и в Крыму, где местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно в восточном направлении со скоростью 7-12 м/с, с возможными порывами в Приазовье и на юге до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +16...+21 °С, а днем поднимется до +27...+32 °С.