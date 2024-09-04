Прогноз погоди в Україні на завтра 5 вересня від синоптиків

Блискавка в небі. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 5 вересня, буде дощовою. Синоптики прогнозують сильні грози. Стовпчик термометра подекуди сягне +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 5 вересня

У четвер, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних і південних областей, а також у Криму, місцями можливі короткочасні дощі і грози. На решті території опадів не прогнозується.

Вітер буде північно-східного та східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. У південних областях протягом дня можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 °C до +19 °C. Днем температура підвищиться до +23...+28 °C. В Карпатах вночі буде прохолодно — +8...+13 °C, вдень температура підніметься до +17...+22 °C.

Погодна карта України на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 5 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 4 вересня в Україні очікується переважно тепла погода з помірною спекою. Протягом дня температура в більшості регіонів коливатиметься у межах +24...+29 °C, а в окремих областях термометри можуть підійматися до +30 °C. Вітер буде східний, місцями досить сильний.

За словами народного синоптика, ночі в Україні стануть прохолоднішими: температура повітря опуститься до +14...+19 °C.

Згідно з прогнозами на 5 вересня, в більшості областей опадів не передбачається, за винятком південних регіонів, де можливі короткочасні дощі з грозами.

Температурна карта України 5 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 5 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що четвер, 5 вересня, завдяки впливу південно-західної периферії антициклону, більшість території України залишиться без дощів. Опади очікуються лише в південних областях та Криму, де місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер буде переважно східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, з можливими поривами в Приазов'ї та на півдні до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °С, а вдень підніметься до +27...+32 °С.