Погода в Україні 5 вересня — прогноз на завтра від Укргідрометцентру

Частину України накриють грозові дощі — прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні у четвер, 5 вересня, на частині території буде дощовою, обіцяють грози. Готувати парасолі варто жителям центральних, південних областей та в Криму. Повітря вдень прогріється максимум до +28 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook у середу, 4 вересня.
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня
У четвер, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних, південних областей та в Криму синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. На решті території — без опадів.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень можливі місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C. У Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +17...+22 °C.
Прогноз погоди по Київщині на 5 вересня
У Києві та області вдень 5 вересня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі вже може знищитися до +14 °C, вдень стовпчик термометра підніметься до +23...+28 °C.
У Києві вночі +17...+19 °C, вдень +26...+28 °C.
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