Погода в Украине 5 сентября — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

Люди на улице в ливень. Фото: cheline.com.ua

Погода в Украине в четверг, 5 сентября, на части территории будет дождливая, обещают грозы. Готовить зонты следует жителям центральных, южных областей и в Крыму. Воздух днем прогреется до +28 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook в среду, 4 сентября.

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Карта Украины на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 5 сентября

В четверг, 5 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве центральных, южных областях и Крыму синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части днем возможны местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +23...+28 °C. В Карпатах ночью +8...+13 °C, днем +17...+22 °C.

Прогноз погоды по Киевской области на 5 сентября

В Киеве и области днем 5 сентября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью уже может уничтожиться до +14 °C, днем столбик термометра поднимется до +23...+28 °C.

В Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.