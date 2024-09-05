Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гром, блискавки та дощ — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні arrow

Гром, блискавки та дощ — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні

5 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні 5 вересня від синоптиків
Люди під дощем. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні сьогодні, 5 вересня, буде дощовою. Синоптики прогнозують сильні грози та дощі в деяких областях. Стовпчик термометра подекуди сягне +28 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 5 вересня

У четвер, 5 вересня, по всій території країни буде хмарно. Центральні та південні області, включно із Кримом, можуть очікувати дощ з грозами. А ось на іншій території України опадів не буде. 

Вітер північно-східного та східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. У південних областях протягом дня можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме до +23...+28 °C. В Карпатах температура підніметься до +17...+22 °C.

Мапа погоди на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Мапа погоди на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 5 вересня, в більшості областей опадів не передбачається, за винятком південних регіонів, де можливі короткочасні дощі з грозами.

Гром, блискавки та дощ — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні - фото 2
Температурна мапа України 5 вересня. Фото: meteopost.com

В Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24+29 градусів, острівцями до +30 градусів.

Гром, блискавки та дощ — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні - фото 3
Температурна мапа України 5 вересня. Фото: meteopost.com

Східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним.

У Києві в четвер буде вітряно, тепло, до +28, +29 градусів та сухо.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк може заблокувати гроші під час зняття депозитів — які причини

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку вересня

06:39 Влада Києва попереджає про вибухи — чи потрібно хвилюватись

Ексклюзив

06:39 Відомий футболіст пояснив несподіване рішення піти на війну

06:30 Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують зростати — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Пенсія у 23 тис. грн — яку потрібно мати зарплату для високих виплат

06:01 Ощадбанк безпідставно зволікає зі зняттям арештів із коштів переселенців

05:40 У ЗСУ з'явились власні "Дракони" — вогневі дрони випалюють окупантів з лісосмуг

05:37 Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні

07:01 ПриватБанк може заблокувати гроші під час зняття депозитів — які причини

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку вересня

06:39 Влада Києва попереджає про вибухи — чи потрібно хвилюватись

Ексклюзив

06:39 Відомий футболіст пояснив несподіване рішення піти на війну

06:30 Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують зростати — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Пенсія у 23 тис. грн — яку потрібно мати зарплату для високих виплат

06:01 Ощадбанк безпідставно зволікає зі зняттям арештів із коштів переселенців

05:40 У ЗСУ з'явились власні "Дракони" — вогневі дрони випалюють окупантів з лісосмуг

05:37 Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми