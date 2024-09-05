Прогноз погоди в Україні на сьогодні 5 вересня від синоптиків

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні, 5 вересня, буде дощовою. Синоптики прогнозують сильні грози та дощі в деяких областях. Стовпчик термометра подекуди сягне +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 5 вересня

У четвер, 5 вересня, по всій території країни буде хмарно. Центральні та південні області, включно із Кримом, можуть очікувати дощ з грозами. А ось на іншій території України опадів не буде.

Вітер північно-східного та східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. У південних областях протягом дня можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме до +23...+28 °C. В Карпатах температура підніметься до +17...+22 °C.

Мапа погоди на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 5 вересня, в більшості областей опадів не передбачається, за винятком південних регіонів, де можливі короткочасні дощі з грозами.

Температурна мапа України 5 вересня. Фото: meteopost.com

В Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24+29 градусів, острівцями до +30 градусів.

Температурна мапа України 5 вересня. Фото: meteopost.com

Східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним.

У Києві в четвер буде вітряно, тепло, до +28, +29 градусів та сухо.