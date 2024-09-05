Прогноз погоды в Украине 6 сентября

Молнии в поле. Иллюстративное фото: скриншот

Погода в Украине завтра, 6 сентября, в некоторых регионах будет дождливой, местами грозы. На большей части территории страны будет сухая и ветреная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 6 сентября

По данным синоптиков, в Украине будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется, только в Одесской области и Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха ночью будет +13...+18 °C, днем столбики термометра будут колебаться от +23...+28 °C.

В Карпатах ночью прогнозируется +7...+22 °C, днем +17...+22 °C.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Погода на пятницу 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

С 6 по 8 сентября в Украине, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 сентября

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украине температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+29 °C.

Она предупредила украинцев, что ночи уже становятся прохладнее — отметки термометра опускаются до +12...+19 °C.

Также синоптик прогнозирует порывистый восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Диденко добавила, что в ближайшие дни погода в Украине будет солнечной и теплой, как бывает во время бабьего лета.

"Антициклон, как профессиональный косметолог, отличными качественными синоптическими средствами поддерживает молодое бабье лето в хорошей подтянутой форме — солнечно, сухо, умеренно тепло, без чрезмерной жары", — подчеркнула синоптик.