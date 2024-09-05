Прогноз погоды на завтра 6 сентября от Укргидрометцентра.

Некоторые регионы накроют дожди — в Укргидрометцентре предупредили украинцев о погоде на завтра
Погода в Украине 6 сентября предполагает быть сухой, кроме Одесской области и Крыма, где пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра в некоторых регионах достигнет отметки до +28 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 6 сентября.
Синоптики отмечают, что в Украине 6 сентября следует ожидать переменную облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Осадки также не прогнозируются, только в Одесской и Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой.
Температура воздуха ночью будет от +13...+18 °C, днем столбики термометра будут колебаться от +23...+28 °C. В Карпатах ночью предполагается +7...+22°C, днем +17...+22°C.
Погода 6 сентября в Киевской области
В пятницу, 6 сентября, в Киевской области предполагается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с
Температура воздуха ночью будет составлять до +13...+18 °C, днем ожидается +23...+28 °C.
В столице показатели не сильно изменятся ночью +16...+18°C, днем +26...+28°C.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
На территории Украины, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, 6-8 сентября предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
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