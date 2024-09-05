Прогноз погоды на завтра 6 сентября от Укргидрометцентра.

Люди в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 6 сентября предполагает быть сухой, кроме Одесской области и Крыма, где пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра в некоторых регионах достигнет отметки до +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 6 сентября.

Синоптики отмечают, что в Украине 6 сентября следует ожидать переменную облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Осадки также не прогнозируются, только в Одесской и Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха ночью будет от +13...+18 °C, днем столбики термометра будут колебаться от +23...+28 °C. В Карпатах ночью предполагается +7...+22°C, днем +17...+22°C.

Карта погоды на 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода 6 сентября в Киевской области

В пятницу, 6 сентября, в Киевской области предполагается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с

Температура воздуха ночью будет составлять до +13...+18 °C, днем ожидается +23...+28 °C.

В столице показатели не сильно изменятся ночью +16...+18°C, днем +26...+28°C.

Температурная карта 6 сентября. Фото: метеопост

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

На территории Украины, кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, 6-8 сентября предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.