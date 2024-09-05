Погода в Украине 6 сентября — прогноз от Наталки Диденко.

Синоптик Диденко рассказала, какую погоду принесет антициклон в Украину
В Украине в пятницу 6 сентября будет теплая погода без осадков. Возможен ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 6 сентября от Наталки Диденко.
В Украине температура будет днем колебаться во всех регионах в пределах +24...+29 °C. Наталья Диденко предупредила, что ночи становятся прохладнее — отметки термометра опускаются до +12...+19 °C.
Также синоптик прогнозирует порывистый восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Осадков пока не предвидится. В Киеве 6 сентября будет сухая теплая погода. Температура воздуха прогреется до +27 °C.
Наталья Диденко объяснила, что в ближайшие дни в Украине погода будет солнечной и теплой, как бывает на время "бабьего лета".
"Антициклон, как профессиональный косметолог, отличными качественными синоптическими средствами поддерживает молодое бабье лето в хорошей подтянутой форме — солнечно, сухо, умеренно тепло, без излишней жары", — написала Диденко.
Читайте Новини.LIVE!