Погода в Украине 6 сентября — прогноз от Наталки Диденко.

Киевляне ходят в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу 6 сентября будет теплая погода без осадков. Возможен ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 6 сентября от Наталки Диденко.

В Украине температура будет днем колебаться во всех регионах в пределах +24...+29 °C. Наталья Диденко предупредила, что ночи становятся прохладнее — отметки термометра опускаются до +12...+19 °C.

Также синоптик прогнозирует порывистый восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температурная карта Украины 6 сентября. Фото: скриншот

Осадков пока не предвидится. В Киеве 6 сентября будет сухая теплая погода. Температура воздуха прогреется до +27 °C.

Наталья Диденко объяснила, что в ближайшие дни в Украине погода будет солнечной и теплой, как бывает на время "бабьего лета".

"Антициклон, как профессиональный косметолог, отличными качественными синоптическими средствами поддерживает молодое бабье лето в хорошей подтянутой форме — солнечно, сухо, умеренно тепло, без излишней жары", — написала Диденко.