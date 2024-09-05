Погода в Україні 6 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Кияни прогулюються у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 6 вересня, буде тепла погода без опадів. Можливий вітер зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 6 вересня від Наталки Діденко

В Україні температура вдень коливатиметься в усіх регіонах в межах +24...+29 °C. Наталка Діденко попередила, що ночі стають прохолоднішими — позначки термометра опускаються до +12...+19 °C.

Також синоптик прогнозує рвучкий східний та південно-східний вітер з поривами до 15-20 м/с.

Температурна карта України 6 вересня. Фото: скриншот

Опадів наразі не передбачається. У Києві 6 вересня буде суха тепла погода. Температура повітря прогріється до +27 °C.

Наталка Діденко пояснила, що найближчими днями в Україні погода буде сонячною та теплою, як буває на час "бабиного літа".

"Антициклон, як професійний косметолог, чудовими якісними синоптичними засобами підтримує молоде бабине літо у хорошій підтягнутій формі — сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", — написала Діденко.