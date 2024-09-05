Прогноз погоди на завтра 6 вересня від Укргідрометцентру

Деякі регіони накриють дощі — в Укргідрометцентрі попередили українців про погоду на завтра
Погода в Україні 6 вересня передбачає бути сухою, окрім Одеської області та Криму, де пройдуть короткочасні дощі. Стовпчик термометра у деяких регіонах досягне позначки до +28 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 6 вересня
Синоптики зазначають, що в Україні 6 вересня варто очікувати мінливу хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Опади також не прогнозуються, лише на Одещині та в Криму місцями пройде короткочасний дощ із грозою.
Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +23...+28 °C. У Карпатах вночі передбачається +7...+22 °C, вдень +17...+22 °C.
Погода 6 вересня у Київській області
У п'ятницю, 6 вересня, на Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с
Температура повітря вночі становитиме до +13...+18 °C, вдень очікується +23...+28 °C.
У столиці показники не сильно зміняться вночі +16...+18 °C, вдень +26...+28 °C.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
На території України, окрім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, 6-8 вересня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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