Прогноз погоди на завтра 6 вересня від Укргідрометцентру

Люди під час дощової погоди. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 6 вересня передбачає бути сухою, окрім Одеської області та Криму, де пройдуть короткочасні дощі. Стовпчик термометра у деяких регіонах досягне позначки до +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 6 вересня

Синоптики зазначають, що в Україні 6 вересня варто очікувати мінливу хмарність. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Опади також не прогнозуються, лише на Одещині та в Криму місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, вдень стовпчики термометра коливатимуться від +23...+28 °C. У Карпатах вночі передбачається +7...+22 °C, вдень +17...+22 °C.

Мапа погоди на 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 6 вересня у Київській області

У п'ятницю, 6 вересня, на Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с

Температура повітря вночі становитиме до +13...+18 °C, вдень очікується +23...+28 °C.

У столиці показники не сильно зміняться вночі +16...+18 °C, вдень +26...+28 °C.

Температурна карта 6 вересня. Фото: метеопост

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

На території України, окрім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, 6-8 вересня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.