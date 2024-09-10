Прогноз погоды в Украине сегодня 10 сентября

Человек на дороге во время дождя. Фото: dsnews.ua

Погода в Украине сегодня во вторник, 10 сентября, будет переменно облачной. В восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день температуру ночью прогнозируют +10...+15°С, на побережье морей до +17°С. Днем ожидается +24...+29°С, на Прикарпатье и Закарпатье +17...+22°С.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Тем временем в Киеве температура ночью будет +12...14°С, днем +25...+27°С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Предупреждение о пожарной опасности

В период с 10 по 12 сентября в Украине кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской, а 11-12 сентября и Львовской, Волынской области чрезвычайный уровень пожарной опасности. 10 сентября пожарной угрозы не будет и в Крыму.

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 10 сентября, в западной части Украины, днем будет +17...+22 °С, а на Тернопольщине и Хмельнитчине до +25 °С.

На остальной территории Украины будет продолжаться бабье лето. Будет солнечно и сухо, ожидается +24...+28°С.

По прогнозу Диденко, есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и Днепропетровской области.

В Киеве завтра будет солнце, ночью +12°С , днем +26°С.