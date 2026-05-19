Погода в Україні 20 травня — де буде дощ, гроза і град

В Україні 20 травня буде дощова погода з грозами та подекуди градом. Також у деяких регіонах очікуються шквали з поривами 15-20 м/с. Водночас температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах +22...+27 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода на 20 травня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, помірні дощі охоплять більшість території країни. Вдень грози прогнозуються майже по всій Україні, окрім більшості західних областей.

Найскладніша ситуація очікується у південних регіонах, більшості центральних областей та Житомирській області — там місцями можливі значні опади. Під час гроз ймовірний град, а також шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Температурний фон залишатиметься помірно теплим: вночі +12…+17 °С, удень +22…+27 °С. На заході країни буде прохолодніше — вночі +8…+13 °С, удень +18…+23 °С.

Погода на завтра від Наталки Діденко

Водночас Наталка Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні збережеться нестійкий характер погоди через вплив атмосферних фронтів. Над територією країни проходить лінія сходження повітряних потоків що зумовить більшості регіонів короткочасні дощі та грози, місцями можливі сильні зливи.

Водночас у західних областях інтенсивність опадів буде дещо нижчою — тут вплив процесів частково стримуватиме західний антициклон.

Температура повітря залишатиметься доволі комфортною. Упродовж дня повітря прогріватиметься до +21…+25 °С. У східних, центральних та більшості південних областей, а також на Сумщині та Чернігівщині очікується тепліша погода — +25…+28 °С.

Трохи свіжіше буде на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях і західних районах Черкащини — тут температура становитиме +18…+22 °С.

