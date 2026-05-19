Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода В Україну йде потужна негода: Укргідрометцентр оголосив небезпеку

В Україну йде потужна негода: Укргідрометцентр оголосив небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 18:36
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 травня від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають деякі області про грози, град, шквали та сильні зливи. Місцями оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 травня

Завтра очікуються помірні дощі, а вдень в Україні, крім більшості західних областей, будуть грози, у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями зливи, град та шквали до 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня
Погода в Україні 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C. У західних областях вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

Читайте також:

Попередження про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про град та шквали до 20 метрів на секунду.

У більшості областях оголошено перший рівень небезпечності.

Погода в Україні 20 травня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Зазначимо, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що в Україні скорочуються водні ресурси через кліматичні зміни.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра майже всю територію України накриє негода. Водночас у західних регіонах пануватиме західний антициклон.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації