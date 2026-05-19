Прогноз погоди в Україні на завтра 20 травня від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 20 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають деякі області про грози, град, шквали та сильні зливи. Місцями оголошено перший рівень небезпечності.

Погода в Україні 20 травня

Завтра очікуються помірні дощі, а вдень в Україні, крім більшості західних областей, будуть грози, у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями зливи, град та шквали до 20 метрів за секунду.

Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C. У західних областях вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про град та шквали до 20 метрів на секунду.

У більшості областях оголошено перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Зазначимо, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що в Україні скорочуються водні ресурси через кліматичні зміни.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра майже всю територію України накриє негода. Водночас у західних регіонах пануватиме західний антициклон.