Главная Погода В Украину идет мощная непогода: Укргидрометцентр объявил опасность

В Украину идет мощная непогода: Укргидрометцентр объявил опасность

Дата публикации 19 мая 2026 18:36
Прогноз погоды в Украине на завтра 20 мая от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 мая, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают некоторые области о грозах, граде, шквалах и сильных ливнях. Местами объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 мая

Завтра ожидаются умеренные дожди, а днем в Украине, кроме большинства западных областей, будут грозы, в южной части, большинстве центральных и Житомирской областях местами ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня
Погода в Украине 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C. В западных областях ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о граде и шквалах до 20 метров в секунду.

В большинстве областей объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 20 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Отметим, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Ранок.LIVE сообщила, что в Украине сокращаются водные ресурсы из-за климатических изменений.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра почти всю территорию Украины накроет непогода. В то же время в западных регионах будет господствовать западный антициклон.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
