Прогноз погоды в Украине на завтра 20 мая от Укргидрометцентра

В Украину идет мощная непогода: Укргидрометцентр объявил опасность
Погода в Украине завтра, 20 мая, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают некоторые области о грозах, граде, шквалах и сильных ливнях. Местами объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 20 мая
Завтра ожидаются умеренные дожди, а днем в Украине, кроме большинства западных областей, будут грозы, в южной части, большинстве центральных и Житомирской областях местами ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду.
Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +22...+27 °C. В западных областях ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.
Предупреждение об опасности
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о граде и шквалах до 20 метров в секунду.
В большинстве областей объявлен первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.
Отметим, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Ранок.LIVE сообщила, что в Украине сокращаются водные ресурсы из-за климатических изменений.
А синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра почти всю территорию Украины накроет непогода. В то же время в западных регионах будет господствовать западный антициклон.