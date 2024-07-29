Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 липня

Злива в Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 30 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть дощі та сильні пориви вітру. Температура повітря продовжуватиме знижуватися.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 30 липня

У північних, вночі також і в Донецькій та Луганській, вдень і в більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...16° C, вдень буде тепліше, адже стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25 °C. На півдні країни вночі буде +15...+20 °C, а вдень температура сягне до +24...29 °C.

Погода в Україні 30 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 30 липня

Мешканців столичного регіону попереджають про сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с.

Вдень у Києві переважатиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ.

Температура повітря:

в області вночі +11...+16 °C, вдень +20...+25 °C;

в Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народного синоптика, в Україні 30 липня очікується комфортна температура повітря. Впродовж дня вона коливатиметься в межах +22...+28 °C, у південній частині +26...+29 °C.

Дощі з грозами очікуються у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині. На решті території країни буде сухо.

Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.

Погодна карта вітрів у Європі. Фото: t.me/PohodaNatalka

У Києві передбачається сильний північно-західний вітер, а також дощ з грозою. Повітря прогріється до +24 °C.

Нагадаємо, у Києві та області 30 липня через шквальний вітер оголошено перший рівень небезпечності. Синоптики попереджають про дощі та пориви вітру до 20 м/с.

Також метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.