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Дожди и сильный ветер — синоптики предупредили об ухудшении погоды завтра

29 июля 2024 20:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 июля
Ливень в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 30 июля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха будет продолжать снижаться.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 30 июля

В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °C, днем будет теплее, ведь столбики термометров поднимутся до +20...+25 °C. На юге страны ночью будет +15...+20 °C, а днем температура достигнет +24...29 °C.

Погода в Украине 30 июля
Погода в Украине 30 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 30 июля

Жителей столичного региона предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м/с.

Днем в Киеве будет преобладать переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха:

  • в области ночью +11...+16 °C, днем +20...+25 °C;
  • в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По словам народного синоптика, в Украине 30 июля ожидается комфортная температура воздуха. В течение дня она будет колебаться в пределах +22...+28 °C, в южной части +26...+29 °C.

Дожди с грозами ожидаются в северных областях, частично в центральной части страны и местами Харьковской области. На остальной территории страны будет сухо.

Также во вторник ожидается сильный ветер со штормовыми порывами 15-20 метров в секунду. 

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Погодная карта ветров в Европе. Фото: t.me/PohodaNatalka

В Киеве ожидается сильный северо-западный ветер, а также дождь с грозой. Воздух прогреется до +24 °C.

Напомним, в Киеве и области 30 июля из-за шквального ветра объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают о дождях и порывах ветра до 20 м/с.

Также метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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