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Дощі з грозами — в Укргідрометцентрі повідомили, де пройдуть зливи

15 квітня 2024 04:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 15 квітня — що прогнозують синоптики
Люди гуляють по центру Львова. Фото: luchar
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 15 квітня, буде дощовою, місцями — з грозами. В Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях — без опадів. Вдень у західних та північних областях стовпчики термометрів сягнуть +12...+17°C. У решті регіонів +16...+21°C. Вітер — західний, кажуть синоптики, 7-12 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 квітня 

Найпрохолодніша погода 15 квітня — на заході нашої країни. Там пройдуть дощі, а температура повітря не перевищить +17°C. Однак на Закарпатті і частково на Прикарпатті буде +17...+22°C. На півдні України очікується малохмарна, суха і досить спекотна погода — повітря прогріється до +26°C.

На Київщині прогнозують короткочасні дощі з грозами. Денна температура повітря +12...+27°C. У столиці України +14...+16°C. 

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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 15 квітня. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 квітня у Львові синоптики зафіксували температурний рекорд. Востаннє у місті було так спекотно 9 квітня 1986 року.

Раніше народний синоптик Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов до України та чим він небезпечний.

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