Погода в Украине сегодня, 15 апреля — что прогнозируют синоптики

Люди гуляют по центру Львова. Фото: luchar

Погода в Украине в понедельник, 15 апреля, будет дождливая, местами — с грозами. В Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях без осадков. Днем в западных и северных областях столбики термометров достигнут +12...+17°C. В остальных регионах +16...+21°C. Ветер западный, говорят синоптики, 7-12 м/с.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 апреля

Самая прохладная погода 15 апреля — на западе нашей страны. Там дожди, а температура воздуха не превысит +17°C. Однако в Закарпатье и частично в Прикарпатье будет +17...+22°C. На юге Украины ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода — воздух прогреется до +26°C.

В Киевской области прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Днем +12...+27°C. В столице Украины +14...+16°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 15 апреля. Фото: скриншот Facebook/Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах.

Напомним, 9 апреля во Львове синоптики зафиксировали температурный рекорд. Последний раз в городе было так жарко 9 апреля 1986 года.

Ранее народный синоптик Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины и чем она опасна.