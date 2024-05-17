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Дощі замість заморозків і пожежна небезпека — погода в Україні не перестає дивувати

17 травня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Люди тікають від дощу. Фото ілюстративне: REUTERS/Kai Pfaffenbach
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня, буде місцями дощовою. Невеликі опади вдень синоптики прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернігівській, Сумській та східних областях нашої країни. Температура повітря у більшості регіонів +16...+21 °C. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 17 травня

Дощитиме у Харківській, Донецькій, Луганській областях. У цих регіонах повітря прогріється до +18 °C. На півдні України — в Херонській, Миколаївській, Запорізькій областях — стовпчик термометра покаже +19...+21 °C. На високогір'ї Карпат вдень +7...+12 °C. 

На Київщині — мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Вдень +16...+21 °C. У Києві вдень до +20 °C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 17 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру на 17-19 травня 

Впродовж 17-19 травня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Регіони, де загроза пожеж велика, позначені на карті червоним. Виняток — Крим, Закарпатська, Кіровоградська, Херсонська області, а 18-19 травня — Івано-Франківська та Сумська. 

Карта пожежної небезпеки в Україні 17-19 травня
Карта пожежної небезпеки в Україні 17-19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 17 травня в Україні потеплішає. Дощі ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті.

"На решті території України переважатиме суха сонячна погода. У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно. Вночі +7...+9 °C, а вдень до +18...+20 °C. Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 17 травня. Скриншот з Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
прогноз погоди
температура повітря
травень
заморозки

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