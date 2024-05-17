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Дожди вместо заморозков и пожарная опасность — погода в Украине не перестает удивлять

17 мая 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 17 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди
Люди убегают от дождя. Фото иллюстративное: REUTERS/Kai Pfaffenbach
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 17 мая, будет дождливой. Небольшие осадки днем синоптики прогнозируют в Закарпатье, Прикарпатье, Черниговской, Сумской и восточных областях нашей страны. Температура воздуха в большинстве регионов +16...+21 °C. Ветер — переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 мая

Дожди пройдут в Харьковской, Донецкой, Луганской областях. В этих регионах воздух прогреется до +18 °C. На юге Украины — в Херонской, Николаевской, Запорожской областях — столбик термометра покажет +19...+21 °C. На высокогорье Карпат днем +7...+12 °C.

В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Днем +16...+21 °C. В Киеве до +20 °C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 17 мая - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра на 17-19 мая

17-19 мая в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Регионы, где угроза пожаров велика, отмечены на карте красным. Исключение — Крым, Закарпатская, Кировоградская, Херсонская области, а 18-19 мая — Ивано-Франковская и Сумская.

Карта пожарной опасности в Украине 17-19 мая
Карта пожарной опасности в Украине 17-19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 17 мая в Украине потеплеет. Дожди возможны на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине и на Закарпатье.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода. В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно. Ночью +7...+9 °C, а днем до +18...+20 °C. В течение выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 17 мая.
Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 17 мая. Скриншот с Facebook/Наталка Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. Из-за чего существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Укргидрометцентр
Наталка Диденко
прогноз погоды
температура воздуха
май
заморозки

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