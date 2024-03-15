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Дощитиме та буде сильний вітер — синоптики розповіли про погоду на сьогодні

15 березня 2024 05:50
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, у п'ятницю, 15 березня - прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Фото: УП
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у середу, 15 березня, в більшості облестей України буде з опадами. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер. Вдень температура повітря буде плюсовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В західних областях хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень — з мокрим снігом. На решті території буде мінлива хмарність та без опадів. Втім, у східних регіонах вдень місцями невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Але вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви будуть сягати 15-18 м/с.

Вночі у більшості областей температура буде +3°...-2 °С, на заході -2...+7 °С. Вдень синоптики прогнозують +9...+14 °С, а в західних областях — лише +4...+9 °С.

Дощитиме та буде сильний вітер — синоптики розповіли про погоду на сьогодні - фото 1
Погода в Україні 15 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 15 березня буде мінлива хмарність, але без опадів. Швидкість південного вітру 7-12 м/с, вночі в області місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі температура повітря в Київській області буде +3°...-2 °С, вдень +9...+14 °С.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2 °С, а вдень піднімуться до +11...+13 °С.

Нагадаємо, раніше в межах Києва внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища вийшов з берегів Дніпро

А народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікувати на снігову погоду. 

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