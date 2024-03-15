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Дождь и сильный ветер — синоптики рассказали о погоде на сегодня

15 марта 2024 05:50
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине сегодня, в пятницу, 15 марта – прогноз от Укргидрометцентра
Люди идут в дождь. Фото: УП
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 15 марта, в большинстве областей Украины будет с осадками. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер. Днем температура воздуха будет плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В западных областях облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, а днем — с мокрым снегом. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Впрочем, в восточных регионах днем местами небольшой дождь. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Но ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью в большинстве областей температура будет +3°...-2°С, на западе -2...+7°С. Днем синоптики прогнозируют +9...+14°С, а в западных областях - только +4...+9°С.

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Погода в Украине 15 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 15 марта переменная облачность, но без осадков. Скорость южного ветра 7-12 м/с, ночью в области местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет +3...-2°С, днем +9...+14°С.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 0...+2°С, а днем поднимутся до +11...+13°С.

Напомним, ранее в пределах Киева в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища вышел из берегов Днепр .

А народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидать снеговую погоду.

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