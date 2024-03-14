Погода в Україні завтра, 15 березня

Люди на вулицях. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде свіжою та переважно хмарною. Температура повітря протримається на рівні від +6 до +8 °C, у центральній частині можливі навіть опади. Трохи тепліше очікується на заході.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 15 березня

За словами Діденко, 15 березня практично у всіх областях України температура повітря триматиметься на рівні +8... +11 °C.

У центральній частині можливий дощ, подекуди на півдні та сході — навіть зі снігом. На півночі без істотних опадів.

Зрештою, у п'ятницю найтепліше буде у західних регіонах, де температура повітря прогріється аж до +9...+14 °C.

"А на заході завтра навіть із сонечком", — каже Діденко.

Циклон в Україні. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві та області 15 березня

Як розповіла народний синоптик, у Києві 15 березня очікується свіжа та хмарна погода. Однак, опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, помірний.

Уночі прогнозує +1...+3 °C, вдень температура повітря прогріється до +6...+8 °C.

Нагадаємо, 14 березня в Україні очікується хмарна, з проясненнями погода. Також можливий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С.

В Одесі тим часом синоптики прогнозують сьогодні вологу погоду та передають дощі. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі.