Погода в Украине завтра, 15 марта

Люди на улицах. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет свежей и преимущественно облачной. Температура воздуха продержится от +6 до +8 °C, в центральной части возможны даже осадки. Чуть теплее ожидается на западе.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также:

Погода в Украине 15 марта

По словам Диденко, 15 марта практически во всех областях Украины температура воздуха будет держаться на уровне +8...+11°C.

В центральной части возможен дождь, местами на юге и востоке — даже со снегом. На севере без существенных осадков.

В конце концов, в пятницу теплее всего будет в западных регионах, где температура воздуха прогреется вплоть до +9...+14 °C.

"А на западе завтра даже с солнышком", — говорит Диденко.

Циклон в Украине. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве и области 15 марта

Как рассказала народный синоптик, в Киеве 15 марта ожидается свежая и облачная погода. Однако осадков не предполагается. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

Ночью прогнозируется +1...+3 °C, днем температура воздуха прогреется до +6...+8 °C.

Напомним, 14 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 °С.

В Одессе синоптики прогнозируют сегодня влажную погоду и передают дожди. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью.