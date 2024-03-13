Погода в Україні 14 березня, буде похолодання

Ховати теплий одяг зарано — в Укргідрометцентрі розчарували погодою на четвер
У четвер, 14 березня, в Україні очікується хмарна, з проясненнями погода. Також можливий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 14 березня
В Україні очікується хмарна, з проясненнями погода. Також усюди, крім півдня, очікується невеликий дощ, який може переходити у мокрий сніг.
Вночі та вранці у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -2 °С до +3 °С, вдень +3...+8 °С;
- на Закарпатті та в Криму вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С.
Погода на Київщині 14 березня
У столиці та області буде хмарно, з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -2...+3 °С, вдень +3...+8 °С;
- у Києві вночі близько 0 °С, вдень +4...+6 °С.
Нагадаємо, раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов, через що оголосили перший рівень небезпеки.
Також народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима.
Читайте Новини.LIVE!