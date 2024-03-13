Погода в Україні 14 березня, буде похолодання

Дівчина загортається в шарф. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 березня, в Україні очікується хмарна, з проясненнями погода. Також можливий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 14 березня

В Україні очікується хмарна, з проясненнями погода. Також усюди, крім півдня, очікується невеликий дощ, який може переходити у мокрий сніг.

Вночі та вранці у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі від -2 °С до +3 °С, вдень +3...+8 °С;

на Закарпатті та в Криму вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С.

Погода в Україні 14 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 березня

У столиці та області буде хмарно, з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °С, вдень +3...+8 °С;

у Києві вночі близько 0 °С, вдень +4...+6 °С.

Погода в Київі 14 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов, через що оголосили перший рівень небезпеки.

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