Погода в Украине 14 марта, будет похолодание

Девушка кутается в шарф. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 марта, в Украине ожидается облачная, с прояснениями погода. Также возможен дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 14 марта

В Украине ожидается облачная, с прояснениями погода. Также всюду, кроме юга, ожидается небольшой дождь, который может переходить в мокрый снег.

Ночью и утром в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -2 °С до +3 °С, днем +3...+8 °С;

в Закарпатье и Крыму ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С.

Погода в Украине 14 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 14 марта

В столице и области облачно, с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °С, днем +3...+8 °С;

в Киеве ночью около 0 °С, днем +4...+6 °С.

Погода в Киеве 14 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, из-за чего объявили первый уровень опасности.

Также народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.