Погода в Украине 14 марта, будет похолодание

Прятать теплую одежду рано — в Укргидрометцентре разочаровали погодой на четверг
В четверг, 14 марта, в Украине ожидается облачная, с прояснениями погода. Также возможен дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 14 марта
В Украине ожидается облачная, с прояснениями погода. Также всюду, кроме юга, ожидается небольшой дождь, который может переходить в мокрый снег.
Ночью и утром в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -2 °С до +3 °С, днем +3...+8 °С;
- в Закарпатье и Крыму ночью +1...+6 °С, днем +7...+12 °С.
Погода в Киевской области 14 марта
В столице и области облачно, с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °С, днем +3...+8 °С;
- в Киеве ночью около 0 °С, днем +4...+6 °С.
Напомним, ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, из-за чего объявили первый уровень опасности.
Также народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.
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