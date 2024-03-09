Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима
У неділю, 10 березня, на українців очікує потепління. Температура повітря в різних областях складатиме від +5 до +10 °C. У Києві обійдеться без опадів.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко у Telegram.
Погода в Україні 10 березня
В неділю, 10-го березня, потепліє до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C.
Лише на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.
На наступному тижні побільшає опадів. Оскільки температура повітря буде переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг.
Погода в Києві 10 березня
У Києві в неділю опадів не очікується. При цьому буде тепліше, ніж в суботу. Очікується +5...+8 °C.
Нагадаємо, що Діденко зробила прогноз погоди в Україні на вихідні 9-10 березня та наступний тиждень. Вона повідомила, що варто очікувати збільшення кількості опадів, дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг.
Також ми писали, що через похолодання та хмарність зросло споживання світла, а сонячні електростанції не виробляють енергію. Тому в Укренерго попередили, що в Україні різко збільшилося навантаження на енергосистему.
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