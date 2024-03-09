Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

Люди идут по улице в снегопад. Фото: Новости.

В воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. В Киеве обойдется без осадков.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 10 марта

В воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10 °C, в западной части и Винницкой области до +7...+14 °C.

Только на востоке еще сохранится холодная погода с температурой воздуха +2...+4 °C.

На следующей неделе станет больше осадков. Так как температура воздуха будет преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег.

Погода в Киеве 10 марта

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается. При этом будет теплее, чем в субботу. Ожидается +5...+8 °C.

Напомним, что Диденко сделала прогноз погоды в Украине на выходные 9-10 марта и следующую неделю. Она сообщила, что следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.

Также мы писали, что из-за похолодания и облачности выросло потребление света, а солнечные электростанции не производят энергию. Поэтому в Укрэнерго предупредили, что в Украине резко увеличилась нагрузка на энергосистему .