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Дощитиме та накриє туманом — синоптики назвали області, де сьогодні вируватиме негода

13 лютого 2024 07:08
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок, 13 лютого — прогноз від синоптиків - де буде дощ
Жінка під парасолькою. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 13 лютого, буде хмарною. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується помірний дощ. Лише у південній та південно східній частині вночі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі до +8 °С, а вдень — до +13 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 лютого

"Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південний (у західних областях — північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °С, у східних областях 0...+5 °С, вдень +8...+13 °С, у західних та північних областях +5...+10 °С", — йдеться в повідомленні.

У Карпатах синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. У цьому регіоні температура протягом доби становитиме 0...+5 °С.

Погоди на Київщині 13 лютого

У Київській області також буде хмарно. Вночі пройде помірний, а вдень — невеликий дощ. Вночі та вранці місцями протримається туман — видимість 200-500 м. Тому в регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +3...+8 °С, вдень — +5...+10 °С", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

У Києві вночі очікується +5...+7 °С, вдень — +7...+9 °С.

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

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