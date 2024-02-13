Погода в Україні у вівторок, 13 лютого — прогноз від синоптиків - де буде дощ

Жінка під парасолькою. Фото: pixabay

Погода в Україні у вівторок, 13 лютого, буде хмарною. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується помірний дощ. Лише у південній та південно східній частині вночі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі до +8 °С, а вдень — до +13 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 лютого

"Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південний (у західних областях — північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °С, у східних областях 0...+5 °С, вдень +8...+13 °С, у західних та північних областях +5...+10 °С", — йдеться в повідомленні.

У Карпатах синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. У цьому регіоні температура протягом доби становитиме 0...+5 °С.

Погоди на Київщині 13 лютого

У Київській області також буде хмарно. Вночі пройде помірний, а вдень — невеликий дощ. Вночі та вранці місцями протримається туман — видимість 200-500 м. Тому в регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +3...+8 °С, вдень — +5...+10 °С", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

У Києві вночі очікується +5...+7 °С, вдень — +7...+9 °С.

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.