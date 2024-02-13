Погода в Украине во вторник, 13 февраля - прогноз от синоптиков - где будет дождь

Женщина под зонтиком. Фото: pixabay

Погода в Украине во вторник, 13 февраля, будет облачной. В Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается дождь. Лишь в южной и юго-восточной части ночью без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью до +8 °С, а днем до +13 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 февраля

"Ночью и утром на севере страны местами туман. Ветер южный (в западных областях — северо-западный), 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °С, у східних областях 0...+5 °С, днем ​​+8...+13 °С, у західних та північних областях +5...+10 °С", — говорится в сообщении.

В Карпатах синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. В этом регионе температура в течение суток составит 0…+5 °С.

Погода на Киевщине 13 февраля

В Киевской области будет облачно. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дождь. Ночью и утром местами продержится туман — видимость 200-500 м. Поэтому в регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

"Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +3...+8°С, днем — +5...+10°С", — прогнозируют в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, днем +7...+9 °С.

Напомним, в Киеве и области 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.