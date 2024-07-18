Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди біля освіжаючої рамки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 18 липня, буде мінливо хмарною. У західних, північних, а вдень ще й у більшості центральних, місцями в Одеській і Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі із грозами, в окремих районах будуть град і шквали 15–20 м/с. Уночі у західних, а вдень у північних областях місцями пройде значний дощ. На решті території країни без опадів.

Про це у середу, 17 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме з північного сходу, а вдень у західних та північних областях — із північного заходу. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с.

Температура у південній частині, східних і більшості центральних областей вночі становитиме +21...+26 °С, удень сильна спека +35...+39 °С, місцями надзвичайна спека +40...+42 °С. На решті території вночі +18...+23 °С, удень +27...+32 °С, у західних областях +23...28 °С.

На Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Удень грози, місцями град і шквали 15–20 м/с. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура в області вночі становитиме +18...+23 °С, а вдень +27...+32 °С. У Києві вночі буде +21...+23 °С, а вдень близько +30 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області від Укргідрометцентру

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У зв'язку з очiкуваними опадами на окремих рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (у Львівській та Iвано-Франкiвській областях) очiкується формування швидкоплинних локальних дощових паводкiв з пiдвищенням рiвнiв води на 0,5–1,5 метра, мiсцями до двох метрів над поточними вiдмiтками, можливий вихiд води на заплаву (І рiвень небезпеки — жовтий). У мiсцях проходження iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У гiрських районах iснує загроза сходження локальних селевих потокiв (І рiвень небезпеки — жовтий).

Унаслідок дощів у басейнах річок Закарпатської областi можливе стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках на 0,3–1,0 метра над поточними відмітками з частковим пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, унаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав, формування значного мiсцевого та схилового стоку (без негативних наслiдкiв). У гiрських районах можливе сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних, удень і в більшості центральних областей грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Температурні рекорди в Україні

Карта "Температурні рекорди в Україні станом на 16 липня" від Українського гідрометцентру

У вівторок, 16 липня, в багатьох областях України зафіксували надзвичайно високі температурні показники. Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Також зафіксували абсолютні максимуми для певних метеостанцій:

Вінниця +39,2 °С (попередній рекорд абсолютної максимальної температури повітря становив +38,9 °С та був зафіксований 13 липня 2024 року) ;

; Чернівці +37,9 °С (попередній рекорд абсолютної максимальної температури повітря становив +37,7 °С та був зафіксований 20 серпня 1946 року);

Миколаїв +41,6 °С (попередній рекорд абсолютної максимальної температури повітря становив +40,5 °С та був зафіксований 10 та 15 липня 2024 року).

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 18 липня, зниження температури торкнеться Житомирської, Київської, Чернігівської, частково Вінницької й Черкаської областей. Температура повітря в цих регіонах удень становитиме +29...+32 °С. У західній частині країни буде ще прохолодніше, +26...+30 °С.

"Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Поступово температура повітря знизиться до +30...+34 °С", — прогнозує синоптикиня.

У західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. У зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, грози, шквали. На решті території домінуватиме суха погода.

У Києві очікується послаблення спеки до +29...+30 °С. Дощ із грозою ймовірний, однак неоднорідний, місцями й різної інтенсивності.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм. Унаслідок негоди опинилися під водою вулиці та попадали дерева.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.