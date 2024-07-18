Прогноз погоды в Украине на четверг, 18 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди возле освежающей рамки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 18 июля, будет переменно облачной. В западных, северных, а днем еще и в большинстве центральных, местами в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут град и шквалы 15–20 м/с. Ночью в западных, а днем в северных областях местами пройдет дождь. На остальной территории страны без осадков.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-востока, а днем в западных и северных областях с северо-запада. Скорость ветра составит 7–12 м/с.

Температура в южной части, восточных и большинстве центральных областей ночью будет +21...+26 °С, днем сильная жара +35...+39 °С, местами чрезвычайная жара +40...+42 °С. На остальной территории ночью +18...+23 °С, днем +27...+32 °С, в западных областях +23...28 °С.

В Киевской области ожидаются опасные метеорологические явления. Днем грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в области ночью составит +18...+23 °С, а днем +27...+32 °С. В Киеве ночью будет +21...+23 °С, а днем около +30 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области от Укргидрометцентра

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В связи с ожидаемыми осадками на отдельных реках бассейнов Сяна и Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается формирование быстротечных локальных дождевых паводков с повышением уровней воды на 0,5–1,5 метра, местами до двух метров над текущими отметками, возможен выход воды на пойму (I уровень опасности — желтый). В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,3–1,0 метра над текущими отметками с частичным подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате загромождения русел ручейков и водоотводных канав, формирования значительного местного и склонового стока (без негативных последствий). В горных районах возможно схождение небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, северных, днем и большинстве центральных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Температурные рекорды в Украине

Карта "Температурные рекорды в Украине по состоянию на 16 июля" от Украинского гидрометцентра

Во вторник, 16 июля, во многих областях Украины зафиксировали чрезвычайно высокие температурные показатели. Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Также зафиксировали абсолютные максимумы для определенных метеостанций:

Винница +39,2 °С (предыдущий рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха составил +38,9 °С и был зафиксирован 13 июля 2024);

Черновцы +37,9 °С (предыдущий рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха составил +37,7 °С и был зафиксирован 20 августа 1946);

Николаев +41,6 °С (предыдущий рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха составил +40,5 °С и был зафиксирован 10 и 15 июля 2024).

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 18 июля, снижение температуры коснется Житомирской, Киевской, Черниговской, частично Винницкой и Черкасской областей. Температура воздуха в этих регионах днем составит +29...+32 °С. В западной части страны будет еще прохладнее +26...+30 °С.

"Юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Постепенно температура воздуха снизится до +30...+34 °С", — прогнозирует синоптик.

В западной части, местами на севере в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами. В зонах выпадения дождя могут быть иногда сильные ливни, грозы, шквалы. На остальной территории будет доминировать сухая погода.

В Киеве ожидается ослабление жары до +29...+30 °С . Дождь с грозой вероятный, но неоднородный, местами и разной интенсивности.

Напомним, вечером во вторник, 16 июля, в Киевской области бушевал ливень с мощным ураганом. В результате непогоды оказались под водой улицы и попадали деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.