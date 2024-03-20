Погода в Україні завтра, 21 березня, від народного синоптика Наталки Діденко

Довші й тепліші дні — народний синоптик Діденко розповіла, коли в Україну завітає справжня весна
Погода в Україні завтра, 21 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +12 °С. Однак опади очікуються у центральній частині України та на півдні.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 21 березня
Діденко розповіла, що ніч починає зменшуватися, а день збільшуватися. В Україну завітала тепла весна.
Температура повітря завтра очікується протягом дня в межах +8...+12 °С. У п'ятницю, 22 березня, буде +10...+14 °С, а 23 та 24 березня — +12...+17 °С.
У неділю, 24 березня, похолоднішає на заході України.
Опади завтра ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.
Погода в Києві 21 березня
Завтра у столиці опадів не очікується. Максимальна температура повітря до +8...+10 °С.
Вихідними у Києві передбачається чудова весняна погода. Буде сухо, багато сонця та температура повітря +16 °С.
Нагадаємо, 20 березня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У більшості районів східних областей — дощ, вночі з мокрим снігом.
Також раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого.
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