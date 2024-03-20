Погода в Украине завтра, 21 марта, от народного синоптика Наталки Диденко

Длиннее и теплее дни — народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящая весна
Погода в Украине завтра, 21 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +12 °С. Однако осадки ожидаются в центральной части Украины и на юге.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 марта
Диденко рассказала, что ночь начинает уменьшаться, а день увеличиваться. В Украину пришла теплая весна.
Температура воздуха завтра ожидается в течение дня в пределах +8...+12 °С. В пятницу, 22 марта, будет +10...+14 °С, а 23 и 24 марта — +12...+17 °С.
В воскресенье, 24 марта, похолодает на западе Украины.
Осадки завтра останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве 21 марта
Завтра в столице осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха до +8...+10 °С.
На выходных в Киеве предполагается прекрасная весенняя погода. Будет сухо, много солнца и температура воздуха +16 °С.
Напомним, 20 марта погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве районов восточных областей — дождь, ночью с мокрым снегом.
Также ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.
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