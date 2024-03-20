Погода в Украине завтра, 21 марта, от народного синоптика Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +12 °С. Однако осадки ожидаются в центральной части Украины и на юге.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 21 марта

Диденко рассказала, что ночь начинает уменьшаться, а день увеличиваться. В Украину пришла теплая весна.

Температура воздуха завтра ожидается в течение дня в пределах +8...+12 °С. В пятницу, 22 марта, будет +10...+14 °С, а 23 и 24 марта — +12...+17 °С.

В воскресенье, 24 марта, похолодает на западе Украины.

Осадки завтра останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве 21 марта

Завтра в столице осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха до +8...+10 °С.

На выходных в Киеве предполагается прекрасная весенняя погода. Будет сухо, много солнца и температура воздуха +16 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 20 марта погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве районов восточных областей — дождь, ночью с мокрым снегом.

Также ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.