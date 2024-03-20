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Синоптики розповіли, які області сьогодні заллє дощем та засипле мокрим снігом

20 березня 2024 06:58
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні 20 березня - прогноз
Жінка іде під мокрим снігом. Фото: УП
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у середу, 20 березня, буде хмарно з проясненнями. У більшості районів східних областей — дощ, вночі з мокрим снігом.  

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Київщині та Житомирщині вночі день буде без істотних опадів.

У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний з поривами 5-10 м/с.

Температура вночі +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С, у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12 °С.

У Карпатах сніг, температура вночі -1...-6 °С, вдень близько 0 °С.

Синоптики розповіли, які області сьогодні заллє дощем та засипле мокрим снігом - фото 1
Погода 20 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 березня

На Київщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — дощ.

Вітер північно-східний 5-10 м/с. 

Температура вночі +3...-2 °С, вдень  +3...+8 °С.

У Києві вночі близько 0 °С, вдень +5...+7 °С.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. 

Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом. 

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