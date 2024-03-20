Погода в Україні сьогодні 20 березня - прогноз

Синоптики розповіли, які області сьогодні заллє дощем та засипле мокрим снігом
Погода в Україні у середу, 20 березня, буде хмарно з проясненнями. У більшості районів східних областей — дощ, вночі з мокрим снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 березня
На Київщині та Житомирщині вночі день буде без істотних опадів.
У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний з поривами 5-10 м/с.
Температура вночі +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С, у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12 °С.
У Карпатах сніг, температура вночі -1...-6 °С, вдень близько 0 °С.
Погода на Київщині 20 березня
На Київщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — дощ.
Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С.
У Києві вночі близько 0 °С, вдень +5...+7 °С.
Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого.
Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом.
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