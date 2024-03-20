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Синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождем и засыплет мокрым снегом

20 марта 2024 06:58
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине сегодня 20 марта
Женщина идет под мокрым снегом. Фото: УП
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 20 марта, облачно с прояснениями. В большинстве районов восточных областей — дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 марта

В Киевской и Житомирской областях ночью день будет без существенных осадков.

В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами 5-10 м/с.

Температура ночью +3...-2 °С, днем +3...+8 °С, в юго-восточной части и Закарпатье +7...+12 °С.

В Карпатах снег, температура ночью -1...-6 °С, днем около 0 °С.

Синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождем и засыплет мокрым снегом - фото 1
Погода 20 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 марта

В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем - дождь.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +3...-2 °С, днем +3...+8 °С.

В Киеве ночью около 0°С, днем +5...+7 °С.

Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

В то же время народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, которые заметят завтра снегом.

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