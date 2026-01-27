Погода сьогодні, 27 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 27 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно, очікується сніг і дощ, місцями все ще будуть морози, але у деяких областях нарешті прогнозується плюсова температура.

Про це у понеділок, 26 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 27 січня

Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не буде. Температура вночі становила -11...-16 °С, вдень буде -3...-8 °С.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ. В центральних, більшості північних та південних областях ожеледь. Температура вночі та вдень становитиме 0...-5 °С.

Водночас на заході країни очікується -2...+3 °С (вдень на Закарпатті та півдні Одеської області +1...+6 °С, в Криму до +12 °С.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі в Україні, крім крайнього заходу, а також вдень у східних областях - пориви до 15-20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 27 січня прогнозують хмарну погоду, невеликий мокрий сніг та дощ, а також ожеледь.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі та вдень 0...-5 °С.

Тим часом у Києві вночі та вдень -1...-3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україну заходить поступово потепління в найближчими днями посилиться.

Зокрема, 27 січня у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1...+6 °С. У південній частині +1...+3 °С, на Запоріжжі -2...+5 °С, в Криму +3...+6 °С.

У східній частині буде найхолодніше, а саме -5...-9 °С. У центральних областях 0...-5 °С. У північних областях на Житомирщині та Київщині близько 0 °С, на Чернігівщині та Сумщині -3...-6 °С.

Скрізь буде хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, проте на сході без опадів. Водночас повсюди буде сильний південно-східний вітер, лише в західних помірний.

Також Діденко додала, що у Києві 27 січня буде мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Очікується рвучкий південно-східний вітер. Температура вночі і вдень -1...-4 °С.

