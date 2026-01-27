Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр нарешті прогнозує потепління в Україні сьогодні

Гідрометцентр нарешті прогнозує потепління в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 27 січня, в Україні — Укргідрометцентр
Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 27 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно, очікується сніг і дощ, місцями все ще будуть морози, але у деяких областях нарешті прогнозується плюсова температура.

Про це у понеділок, 26 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 січня

В Україні 15 січня будуть сніги, дощі, але й очікується потепління
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не буде. Температура вночі становила -11...-16 °С, вдень буде -3...-8 °С.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ. В центральних, більшості північних та південних областях ожеледь. Температура вночі та вдень становитиме 0...-5 °С.

Водночас на заході країни очікується -2...+3 °С (вдень на Закарпатті та півдні Одеської області +1...+6 °С, в Криму до +12 °С.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі в Україні, крім крайнього заходу, а також вдень у східних областях - пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 27 січня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 27 січня прогнозують хмарну погоду, невеликий мокрий сніг та дощ, а також ожеледь.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі та вдень 0...-5 °С.

Тим часом у Києві вночі та вдень -1...-3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україну заходить поступово потепління в найближчими днями посилиться.

Зокрема, 27 січня у західних областях очікується найтепліша погода, протягом дня +1...+6 °С. У південній частині +1...+3 °С, на Запоріжжі -2...+5 °С, в Криму +3...+6 °С.

У східній частині буде найхолодніше, а саме -5...-9 °С. У центральних областях 0...-5 °С. У північних областях на Житомирщині та Київщині близько 0 °С, на Чернігівщині та Сумщині -3...-6 °С.

Скрізь буде хмарно, часом мокрий сніг чи дощ, проте на сході без опадів. Водночас повсюди буде сильний південно-східний вітер, лише в західних помірний.

Також Діденко додала, що у Києві 27 січня буде мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Очікується рвучкий південно-східний вітер. Температура вночі і вдень -1...-4 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні вируватиме негода. Синоптики прогнозують дощ, вітер та ожеледицю, а також порадили обмежити пересування по вулиці.

Окрім того, ми писали, що синоптик Наталка Діденко прогнозувала потепління, але ненадовго.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації