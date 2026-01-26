Прогноз погоди на 27 січня - Діденко прогнозує потепління

Синоптик Діденко прогнозує потепління, але ненадовго
В Україні найближчими днями очікується суттєве потепління. Вищі температури вже почали поширюватися територією країни та посиляться наприкінці тижня.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 26 січня.
Прогноз погоди на 27 січня
27 січня найвищі температурні показники прогнозуються у західних областях — +1....+6 °C. У південних регіонах очікується +1…+3 °C, у Запорізькій області — -5...-2 °C, у Криму — +3…+6 °C.
Найхолодніше буде на сході країни — -9...-5 °C. У центральних областях температура становитиме -5...0 °C, у північних — близько нуля на Житомирщині та Київщині, -6...-3 °C — на Чернігівщині та Сумщині.
По всій території України очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг або дощ, на сході — без істотних опадів. Також прогнозується сильний південно-східний вітер, у західних областях — помірний.
У Києві 27 січня можливі мокрий сніг або льодяний дощ, ймовірна ожеледь, очікується поривчастий південно-східний вітер. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься у проміжку -4...-1 °C.
28–29 січня по всій країні в денні години переважатиме плюсова температура. Водночас із 30 січня прогнозується поступове зниження температури до помірних, а місцями — сильних морозів.
За попередніми даними, похолодання триватиме орієнтовно до 4 лютого.
