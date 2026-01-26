Прогноз погоди на 27 січня - Діденко прогнозує потепління

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVЕ

В Україні найближчими днями очікується суттєве потепління. Вищі температури вже почали поширюватися територією країни та посиляться наприкінці тижня.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 26 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 27 січня

27 січня найвищі температурні показники прогнозуються у західних областях — +1....+6 °C. У південних регіонах очікується +1…+3 °C, у Запорізькій області — -5...-2 °C, у Криму — +3…+6 °C.

Найхолодніше буде на сході країни — -9...-5 °C. У центральних областях температура становитиме -5...0 °C, у північних — близько нуля на Житомирщині та Київщині, -6...-3 °C — на Чернігівщині та Сумщині.

По всій території України очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг або дощ, на сході — без істотних опадів. Також прогнозується сильний південно-східний вітер, у західних областях — помірний.

У Києві 27 січня можливі мокрий сніг або льодяний дощ, ймовірна ожеледь, очікується поривчастий південно-східний вітер. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься у проміжку -4...-1 °C.

28–29 січня по всій країні в денні години переважатиме плюсова температура. Водночас із 30 січня прогнозується поступове зниження температури до помірних, а місцями — сильних морозів.

За попередніми даними, похолодання триватиме орієнтовно до 4 лютого.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що до цього метеорологи розповіли, як саме відлига впливає на погоду в Україні на цьому тижні.

Також раніше синоптики розкрили, якою буде погода навесні 2026.