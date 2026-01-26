Прогноз погоды на 27 января - Диденко прогнозирует потепление

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVЕ

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное потепление. Более высокие температуры уже начали распространяться по территории страны и усилятся в конце недели.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 26 января.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 27 января

27 января самые высокие температурные показатели прогнозируются в западных областях — +1....+6 °C. В южных регионах ожидается +1...+3 °C, в Запорожской области — -5...-2 °C, в Крыму — +3...+6 °C.

Холоднее всего будет на востоке страны — -9...-5 °C. В центральных областях температура составит -5...0 °C, в северных — около нуля на Житомирщине и Киевщине, -6...-3 °C — на Черниговщине и Сумщине.

По всей территории Украины ожидается облачная погода, местами мокрый снег или дождь, на востоке — без существенных осадков. Также прогнозируется сильный юго-восточный ветер, в западных областях — умеренный.

В Киеве 27 января возможны мокрый снег или ледяной дождь, вероятен гололед, ожидается порывистый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в промежутке -4...-1 °C.

28-29 января по всей стране в дневные часы будет преобладать плюсовая температура. В то же время с 30 января прогнозируется постепенное снижение температуры до умеренных, а местами — сильных морозов.

По предварительным данным, похолодание продлится ориентировочно до 4 февраля.

Карта температур. Фото: Наталья Диденко

