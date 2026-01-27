Погода сегодня, 27 января, в Украине - Укргидрометцентр

Женщины идут по улице. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 27 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, ожидается снег и дождь, местами все еще будут морозы, но в некоторых областях наконец прогнозируется плюсовая температура.

Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 27 января

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях осадков не будет. Температура ночью составила -11...-16 °С, днем будет -3...-8 °С.

На остальной территории небольшой мокрый снег и дождь. В центральных, большинстве северных и южных областях гололед. Температура ночью и днем составит 0...-5 °С.

В то же время на западе страны ожидается -2...+3 °С (днем на Закарпатье и юге Одесской области +1...+6 °С, в Крыму до +12 °С.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в Украине, кроме крайнего запада, а также днем в восточных областях — порывы до 15-20 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 27 января прогнозируют облачную погоду, небольшой мокрый снег и дождь, а также гололед.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью и днем 0...-5 °С.

Тем временем в Киеве ночью и днем -1...-3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украину заходит постепенно потепление в ближайшие дни усилится.

В частности, 27 января в западных областях ожидается самая теплая погода, в течение дня +1...+6 °С. В южной части +1...+3 °С, в Запорожье -2...+5 °С, в Крыму +3...+6 °С.

В восточной части будет холоднее всего, а именно -5...-9 °С. В центральных областях 0...-5 °С. В северных областях на Житомирщине и Киевщине около 0 °С, на Черниговщине и Сумщине -3...-6 °С.

Везде будет облачно, временами мокрый снег или дождь, однако на востоке без осадков. В то же время повсюду будет сильный юго-восточный ветер, только в западных умеренный.

Также Диденко добавила, что в Киеве 27 января будет мокрый снег или ледяной дождь, вероятен гололед. Ожидается порывистый юго-восточный ветер. Температура ночью и днем -1...-4 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня будет бушевать непогода. Синоптики прогнозируют дождь, ветер и гололед, а также посоветовали ограничить передвижение по улице.

Кроме того, мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление, но ненадолго.