Україна
Головна Погода Гідрометцентр попередив про дощі у низці областей України сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі у низці областей України сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 06:32
Погода сьогодні, 13 лютого, в Україні — Укргідрометцентр
Люди з парасольками в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 лютого, повідомили синоптики. В цей день на півдні, вдень і на сході та крайньому заході очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Водночас у центральних, більшості південних, місцями в західних і північних областях вночі та вранці туман, а на дорогах, крім півдня — місцями ожеледиця.

Про це у четвер, 12 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 13 лютого

В Україні 12 лютого будуть дощі, вітри та плюсова температура повітря
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

В цей день вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Небо буде захмарене, а відносно теплу температуру зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса. Зокрема, вночі було +3...-2 °С (у східних областях 0...-5 °С), вдень очікується 0...+5 °С. Водночас на Закарпатті та півдні країни вночі фіксувалося +1...+6 °С, вдень стовпчики термометрів сягатимуть +4...+9 °С, а в Криму до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні 13 лютого
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 13 лютого буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці по регіону місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Відео дутиме південно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +3...-2 °С, вдень буде 0...+5 °С.

У Києві тим часом вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 13 лютого найбільша ймовірність дощів очікується на півдні, у східній частині та в західних областях. На решті території вогкість посилюватимуть тумани.

Щодо температури, Діденко прогнозувала, що вночі буде -2...+3 °С, вдень +2...+5 °С, вдень +5...+9 °С, а в Криму +10...+15 °С.

В свою чергу у Києві очікується хмарна погода, тумани, і протягом дня близько +4 °С.

Нагадаємо, що у Львові та Львівській області сьогодні буде похмура погода, але плюсова температура.

Також ми писали, що у Португалії сильні зливи спричинили масштабну повінь, через що прорвало дамбу, а частина головної автомагістралі обвалилася.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
