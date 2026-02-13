Видео
Главная Погода Гидрометцентр предупредил о дождях в ряде областей Украины сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях в ряде областей Украины сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 06:32
Погода сегодня, 13 февраля, в Украине - Укргидрометцентр
Люди с зонтиками в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 13 февраля, сообщили синоптики. В этот день на юге, днем и на востоке и крайнем западе ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В то же время в центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях ночью и утром туман, а на дорогах, кроме юга — местами гололедица.

Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 13 февраля

В Україні 12 лютого будуть дощі, вітри та плюсова температура повітря
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В этот день ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Небо будет облачное, а относительно теплую температуру будут обусловливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса. В частности, ночью было +3...-2 °С (в восточных областях 0...-5 °С), днем ожидается 0...+5 °С. В то же время на Закарпатье и юге страны ночью фиксировалось +1...+6 °С, днем столбики термометров будут достигать +4...+9 °С, а в Крыму до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні 13 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 13 февраля будет облачно, но без осадков. Ночью и утром по региону местами туман. На дорогах местами гололедица.

Видео будет дуть юго-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +3...-2 °С, днем будет 0...+5 °С.

В Киеве тем временем ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 13 февраля наибольшая вероятность дождей ожидается на юге, в восточной части и в западных областях. На остальной территории сырость будут усиливать туманы.

Относительно температуры, Диденко прогнозировала, что ночью будет -2...+3 °С, днем +2...+5 °С, днем +5...+9 °С, а в Крыму +10...+15 °С.

В свою очередь в Киеве ожидается облачная погода, туманы, и в течение дня около +4 °С.

Напомним, что во Львове и Львовской области сегодня будет пасмурная погода, но плюсовая температура.

Также мы писали, что в Португалии сильные ливни вызвали масштабное наводнение, из-за чего прорвало дамбу, а часть главной автомагистрали обвалилась.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
